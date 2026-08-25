قرقاش: العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ الهدف

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ الهدف، معتبرا أن الخروج من الحرب يبدأ بالتعاون مع دول الخليج وفتح مسار سياسي.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مع انتقال المواجهة الأميركية ـ الإيرانية إلى مرحلة جديدة، تتسم بتصعيد الضغط الاقتصادي، وإنهاء محاولات الهيمنة على مضيق هرمز، وتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم، نعيد التأكيد أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف؛ إذ عمّق مأزق طهران، وكان خياراً استراتيجياً آثماً زاد من عزلتها وأضعف موقفها".

وتابع قائلا: "السبيل إلى الخروج من هذه الحرب لا يمر عبر استهداف دول الخليج العربية، بل عبر العمل معها بما يهيئ للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب".