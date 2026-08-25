أحمد بن محمد: سيرة محمد صلى الله عليه وسلم باقية نوراً وهدى للناس

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أكثر من أربعة عشر قرناً مرّت، وما زال اسم محمد صلى الله عليه وسلم يسكن القلوب، وما زالت سيرته وقيمه حاضرةً في النفوس، وما زال هديه قبسَ نورٍ وهدى للناس أجمعين..".

وتابع سموه قائلا: "نبارك لكم ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمع أمتنا دائماً على الخير والسلام والاستقرار".