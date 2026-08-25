منصور بن زايد في ذكرى المولد النبوي: سيرة نبينا محمد قامت على الرحمة والمحبة والتسامح

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لاستحضار السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما حملته من قيم سامية قامت على الرحمة والمحبة والتسامح.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر ما تركه نبينا محمد من سيرة عظيمة، قامت على الرحمة والمحبة والتسامح، وجعلت من الخير غايةً سامية ".