محمد بن زايد في ذكرى المولد النبوي: نسأل الله للبشرية الأمن والاستقرار والسلام



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تجسد القيم التي حملتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتها الخير والمحبة والإنسانية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام".