اهتمام إعلامي أردني واسع بتكفّل محمد بن راشد بعلاج الطفلة «كاتيا»

حظيت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية، كاتيا أبوالسعود، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، باهتمام لافت من وسائل الإعلام الأردنية، التي تابعت القصة الإنسانية وأبرزت هذه اللفتة الكريمة لسموه، وتناولت وسائل إعلام أردنية، من بينها «عمون»، و«الوكيل الإخباري»، و«خبرني»، و«صوت عمّان»، خبر تكفّل سموه بعلاج الطفلة، مسلطة الضوء على استجابة سموه للمناشدة التي أطلقتها والدة (كاتيا)، وما حملته المبادرة من أمل للطفلة وأسرتها.

ويأتي هذا الاهتمام الإعلامي ليعكس التفاعل الواسع مع المبادرة الإنسانية، التي أعادت للطفلة وأسرتها الأمل بإمكانية الحصول على العلاج، كما يسلط الضوء على نهج العطاء الإنساني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما تحمله مثل هذه المبادرات من رسائل تضامن وتكافل تتجاوز الحدود.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد تكفل بعلاج الطفلة الأردنية، كاتيا أبوالسعود، من مرض ضمور العضلات الشوكي بمستشفى الجليلة في دبي، الذي تصل كلفته إلى 8.8 ملايين درهم.