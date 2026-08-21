أعلنت جامعة دبي الوطنية تعيين فيكتور فان دير خيس أول مدير لها، في خطوة تمثل محطة رئيسة في مسيرة تأسيسها، وتعزز جهودها لبناء جامعة بحثية عالمية، تدعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتأسست جامعة دبي الوطنية لتسهم في تعزيز تنافسية قطاع التعليم العالي، ودعم البحث العلمي واستقطاب الكفاءات، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الاستراتيجية، وتدعم أولويات دبي المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الوطنية: «يمثل تعيين فيكتور فان دير خيس أول مدير لجامعة دبي الوطنية، محطة مفصلية في مسيرة تأسيس صرح أكاديمي طموح يعكس طموح دبي في بناء منظومة تعليمية وبحثية متقدمة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، ونحن على ثقة بأن خبرته القيادية الدولية الواسعة، وسجله المتميز في تطوير المؤسسات الأكاديمية وبناء الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، ستشكل قيمة مضافة لمسيرة الجامعة في مرحلتها التأسيسية»

وأضاف سموه: «نتطلع إلى أن يقود فان دير خيس جهود بناء جامعة بحثية عالمية المستوى، تستقطب المواهب والكفاءات وتنتج المعرفة وتحفز الابتكار، وتبني شراكات مؤثرة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في إعداد أجيال من الكفاءات القادرة على مواكبة احتياجات اقتصاد المستقبل، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».

من جانبه، قال فيكتور فان دير خيس: «يشرفني تولي مسؤولية قيادة جامعة دبي الوطنية، ويسعدني أن أكون جزءاً من تأسيس مؤسسة أكاديمية تستلهم رؤيتها من طموح دبي ونظرتها العالمية، وتمثل فرصة الإسهام في بناء جامعة، منذ مراحلها الأولى، فرصة استثنائية بكل المقاييس، وأتطلع بالتعاون مع مجلس الأمناء وشركائنا إلى بناء جامعة ترسخ ثقافة الفضول العلمي، وتعزز التعاون بين مختلف التخصصات، وتوفر بيئة يصبح فيها التعليم والبحث العلمي والابتكار محركات حقيقية لإحداث أثر مستدام للأجيال القادمة».

وستؤدي الجامعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي، من خلال استحداث مسارات جديدة للتعلم والبحث العلمي وتنمية المواهب، بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وارتكازاً إلى المعرفة، وأجندة دبي الاجتماعية(33)، عبر إعداد كفاءات مؤهلة للمستقبل تسهم في ازدهار المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وتواصل الجامعة حالياً تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية لتجمع بين الرؤية العالمية وروح دبي القائمة على الابتكار، مع التركيز على البحوث ذات الأثر، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وأبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، ومن خلال هذه الشراكات، ستعزز الجامعة إنتاج المعرفة والابتكار، وتُعِدّ خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لقيادة قطاعات المستقبل.

ويتمتع فيكتور فان دير خيس بخبرة قيادية دولية، تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والصناعة والأعمال، جامعاً بين القيادة الأكاديمية والخبرة التنفيذية في إدارة المؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وشغل بين أعوام 2013 و2021، منصب رئيس المجلس التنفيذي لجامعة تفينتي في هولندا، وهي واحدة من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، حيث قاد الجامعة خلال مرحلة ركزت على تعزيز مكانتها في مجالي التعليم والبحث العلمي، إلى جانب ريادة الأعمال والبحوث متعددة التخصصات ونقل المعرفة.

كما تولى فيكتور فان دير خيس رئاسة اتحاد الجامعات الأوروبية المبتكرة (ECIU) بين 2015 و2021، وهو اتحاد يضم جامعات أوروبية تركز على الابتكار وتطوير نماذج جديدة للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل فان دير خيس في مراحل سابقة من مسيرته المهنية، مناصب قيادية في (OMA) المؤسسة المعمارية الدولية، ومجموعة شيفول «Schiphol Group»، وبنك «ING»، ما أتاح له خبرة تنفيذية عبر قطاعات متعددة تشمل الهندسة المعمارية والطيران والخدمات المالية العالمية.