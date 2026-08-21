شراكة لتعزيز البحوث الاجتماعية في دبي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي شراكة مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي في مجال التنمية الاجتماعية، بما يدعم تطوير البحوث والدراسات والسياسات والاستراتيجيات الاجتماعية، ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.

وتأتي هذه الشراكة ضمن توجهات الهيئة لقيادة منظومة اجتماعية متكاملة قائمة على المعرفة والبيانات، وتوظيف الأدلة في تطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على استشراف التحولات المجتمعية والاستجابة لها بشكل استباقي، من خلال تنفيذ الدراسات والمسوح ذات الأولوية، وإنتاج التحليلات والمؤشرات والتقارير التي تعزز فهم احتياجات الأفراد والأسر، وتدعم تطوير سياسات وبرامج وخدمات أكثر استجابة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتشمل الشراكة إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة، ونشر مخرجاتها في المجلات العلمية المحكّمة، وتطوير منهجيات البحث الاجتماعي وفق أفضل الممارسات، وبناء القدرات البحثية للكوادر الوطنية.