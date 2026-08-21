9 شروط لاستحقاق علاوة الأبناء من «نافس».. و600 درهم شهرياً عن كل ابن

أكَّد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن برنامج «نافس» يقدم دعماً مالياً شهرياً للمواطن العامل في القطاع الخاص، من خلال صرف علاوة بقيمة 600 درهم شهرياً عن كل ابن مستحق، من دون حد أقصى لعدد الأبناء، بدءاً من الشهر المقبل، بما يعزز الاستقرار الأسري، وذلك وفقاً لشروط ومعايير الأهلية، مشيراً إلى أن العلاوة للأبناء الذكور تُصرف حتى بلوغ 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى الزواج أو التحاقهن بالعمل.

وحدد «نافس» تسعة شروط وأحكام يجب استيفاؤها للاستفادة من علاوة الأبناء، تشمل: أن يكون المستفيد موظفاً في القطاع الخاص، وألا يتجاوز الراتب الشهري 50 ألف درهم ولا يقل عن 6000 درهم، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد، وبجميع الأحوال لا تصرف الإعالة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المستفيد راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى، وأن يتم سداد أجر المستفيد من خلال نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة.

وتضمنت الشروط والأحكام (أعلنها البرنامج على موقعه الرسمي) أن يكون للمستفيد حساب فعّال لدى صندوق أبوظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي من صناديق الدولة، وأن تكون اشتراكات المعاشات مسددة عن آخر شهرين، وألا يمتلك حصصاً أو أسهماً في المنشأة التي يعمل لديها، وألا يكون المستفيد مسجلاً في برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي ضمن برامج «نافس».

وأقر «نافس» حالتين لاستحقاق المواطنة العاملة في القطاع الخاص علاوة الأبناء، هما: إذا كان الزوج متوفى، أو في حال إعالة المواطنة لأبنائها، مع إثبات الإعالة بقرار صادر من المحكمة، وإرفاق ما يثبت أن الزوج عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل، ويُثبت العجز عن الكسب بقرار صادر من جهة طبية رسمية، كما يُثبت عدم عمل الزوج في القطاعين العام أو الخاص بإقرار من الزوجة.