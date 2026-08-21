«الداخلية»: 6 التزامات مرورية لإلغاء 4 نقاط سوداء

حددت وزارة الداخلية ستة التزامات مرورية رئيسة، يتعين على السائقين التعهد والإقرار بالالتزام بها، للحصول على مكافأة إلغاء أربع نقاط مرورية سوداء مسجلة على رُخَص قيادتهم ضمن المبادرة التوعوية «يوم بلا حوادث».

ودعت الوزارة، من خلال منصة المبادرة، التي أطلعت «الإمارات اليوم» عليها، مواطني الدولة والمقيمين إلى المشاركة في المبادرة من خلال الإقرار والتعهد بما يلي: ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية التامة للمشاة عند عبور الطريق، والالتزام بربط حزام الأمان أثناء القيادة، والتقيد بالسرعات المحددة للطرق، وعدم استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وأشارت إلى أن الالتزام بشروط وأحكام المبادرة، يترتب عليه إلغاء أربع من النقاط السوداء المسجلة على رخصة القيادة حصراً، بعد إرسال المشارك شهادة مشاركة رقمية عبر بريده الإلكتروني المعتمد.