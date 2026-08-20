مؤسسة دبي للمرأة تنفي أي علاقة بينها وسيدة المحتوى المسيء للمرأة الإماراتية

أكدت مؤسسة دبي للمرأة عدم وجود أي علاقة أو تعاون بينها وبين السيدة التي نشرت مؤخراً محتوى تضمن إساءة للمرأة الإماراتية، ادعت فيه أن أن هذا المحتوى يأتي ضمن مشروع تابع لمؤسسة دبي للمرأة، مشيرة إلى أنه ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وقالت مؤسسة دبي للمرأة أنها ستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي، الإجراءات اللازمة تجاه هذه التصرفات، بما يضمن التصدي لمثل هذه الادعاءات والممارسات، والحد من نشرها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.