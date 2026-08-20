بعد مناشدة مؤثرة.. محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية "كاتيا" المصابة بضمور العضلات الشوكي

وجّهت والدة الطفلة الأردنية كاتيا، البالغة من العمر عاماً وأربعة أشهر والمصابة بضمور العضلات الشوكي، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بعد الاستجابة لمناشدتها وتكفّل سموّه بعلاج ابنتها الذي يصل إلى نحو 8.8 مليون درهم.

وبعد الاستجابة لمناشدتها، عبّرت الأم عن بالغ امتنانها وشكرها لسموه، مؤكدة أن وقوفه إلى جانب ابنتها سيبقى محل تقدير وامتنان منها ومن كاتيا طوال العمر، وقالت: "عهدناكم أنكم سبّاقون لفعل الخير".

وأضافت في رسالتها عبر حسابها بمنصة "إنستغرام": "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لتلبية نداءنا وإنقاذ حياة ابنتي كاتيا.. شكراً جزيلاً على إنقاذ حياة ابنتي قبل فوات الأوان".

وكانت والدة كاتيا قد ناشدت سموه، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها، التدخل لمساعدة ابنتها التي أكّد الأطباء في الأردن أن علاج حالتها غير متوفر في بلدها، مشيرة إلى أن أملها بعد الله كان في مستشفى الجليلة للأطفال، الذي أسسه سموه.

وأوضحت الأم أن علاج ابنتها يتطلب تكلفة باهظة تصل إلى 2.4 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 8.8 مليون درهم إماراتي، وهو ما يفوق قدرتها على تحمل تكاليف العلاج.

وقالت والدة كاتيا إن الأطباء في الأردن أبلغوها بأن حالة ابنتها تحتاج إلى متابعة وعلاج في دبي، لتتوجه بمناشدتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمنح ابنتها فرصة للعلاج في مستشفى الجليلة للأطفال.