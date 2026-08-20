شرطة دبي تشيد بدور سفراء الأمان في تعزيز الوعي المجتمعي والقيادي

التقى القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، منتسبي مجلس "سفراء الأمان" خلال لقاء مفتوح بعنوان "قيادة تستمع وجيل يُبادر"، واستمع إلى تجاربهم وقصص نجاحهم، وما اكتسبوه من مهارات قيادية ومعرفية أسهمت في تعزيز وعيهم ودورهم المجتمعي.

ويهدف مجلس "سفراء الأمان"، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إلى تمكين الطلبة وتعزيز دورهم المجتمعي وبناء قدراتهم القيادية والمعرفية، وتأهيلهم ليكونوا سفراء فاعلين في نشر ثقافة الأمان ودعم جهود حماية المجتمع.

واستمع الفريق المري، خلال اللقاء الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، إلى تجارب سفراء الأمان وما استفادوا منه من برامج المجلس، ومنها برنامج "سواعد الأمان"، إلى جانب قصص عكست أثر التدريب في تنمية قدراتهم المعرفية والثقافية ومستوى الوعي لديهم، وانعكاس ذلك على حياتهم الشخصية والأسرية والبيئة المدرسية والمجتمع، وصولاً إلى مشاركاتهم في برامج السفراء والمبادرات الإنسانية خارج الدولة.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان العميد فيصل الخميري، ونائب مدير أكاديمية شرطة دبي العميد عبدالعزيز محمد أمين العبد الله، ومدير مركز حماية الدولي العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، ورئيس مجلس سفراء الأمان الرائد راشد ناصر آل علي، وعدد من موظفي شرطة دبي وذوي السفراء.

ووجه الفريق المري سفراء الأمان بأن يكونوا إيجابيين، وأن يكونوا خير ممثلين لوطنهم بما اكتسبوه من مهارات ومعارف، وأن يسهموا في نقل ما تعلموه إلى زملائهم في المدارس والمجتمع، مؤكداً، بالتزامن مع احتفاء الدولة بعام الأسرة، أهمية الأسرة وضرورة البر بالوالدين.

وقال: نحن في دولة الإمارات محظوظون بكم، وتحرص دولتنا على الأسرة وعلى النماذج الإماراتية المُلهمة والتمثيل المُشرف".

وأضاف: قيادتنا الرشيدة، وأهليكم يحتاجون أن يروا فيكم النموذج المتميز والنسخة التي تعكس إيجابية المواطن والمقيم في دولة الإمارات، وأثرها على بيئته ومجتمعه ومدرسته وفي كافة المرافق التعليمية"، مضيفاً "سنتابعكم في كل مراحل حياتكم، سواء في مرحلة تواجدكم في المقاعد الدراسية، أو المجتمع الخارجي، وحتى في الجامعة والكليات إلى الموقع الوظيفي والعمل مُستقبلاً".

وخلال اللقاء، قدم عدد من منتسبي مجلس سفراء الأمان مداخلات استعرضوا خلالها تجاربهم في برنامج "سواعد الأمان"، الذي أسهم خلال أربع سنوات، من 2021 إلى 2026، في تخريج 120 سفيراً، بعد إكسابهم قدرات قيادية ومعرفية.