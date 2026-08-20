الإمارات تدين التفجير الذي وقع في مركز تعليمي بكابول

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير، الذي وقع في مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب أفغانستان وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.