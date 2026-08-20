اعتباراً من اليوم.. «أوبر» تطلق مركبات ذاتية القيادة في دبي

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز، إطلاق مركبات «Apollo Go» ذاتية القيادة التابعة لشركة بايدو للركاب في دبي، مع تولي شركة نيو هورايزون للنقل الفاخر تشغيل الأسطول، وتتوفر الخدمة خلال مرحلة الإطلاق الأولي بمناطق محددة في أم سقيم وجميرا، على أن تتوسع منطقة التشغيل فيما بعد.

ويمكن للركاب اعتباراً من اليوم، طلب رحلات عن طريق «أوبر إكس» أو «أوبر كومفورت» في دبي على متن «Apollo Go»، كما يمكن اختيار «مركبة ذاتية القيادة Autonomous» مباشرة من تطبيق «أوبر» لزيادة فرص المطابقة مع هذه المركبات.

وقال الرئيس العالمي لقسم التوصيل باستخدام وسائل التنقّل ذاتية القيادة في «أوبر»، سارفراز ماريديا: «يشكّل إطلاق الخدمة في دبي أول تطبيق فعلي لرؤيتنا متعددة الشركاء، بما يعكس دور التكنولوجيا ذاتية القيادة في تسريع الوصول لمستقبل قائم على المركبات الكهربائية والتنقّل المشترك والقيادة الذاتية على امتداد أسواقنا العالمية».

وقال نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، نان يانغ: «يُعد هذا الإطلاق محطة رئيسية ضمن شراكتنا المتنامية مع أوبر انطلاقاً من دبي، التي أصبحت أول مدينة ننجح فيها بإرساء نموذج مزدوج يجمع بين خدمات نقل الركاب ذاتية القيادة التي نديرها بأنفسنا وتلك القائمة على الشراكة على المستوى الدولي».

وتعتمد الخدمة على مركبات «Apollo Go RT6» من الجيل السادس، وهي مركبات روبوتاكسي كهربائية بالكامل ومصممة للعمل دون سائق، وتتسع كل منها لما يصل إلى 3 ركاب، ومزودة بأكثر من 30 مستشعراً لتوفير رؤية شاملة للبيئة المحيطة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

وقامت عمليات «Apollo Go» بتغطية 28 مدينة حول العالم، فيما قطعت مركباتها ذاتية القيادة أكثر من 350 مليون كيلومتر، منها أكثر من 240 مليون كيلومتر ذاتية القيادة بالكامل من دون سائق، مع الحفاظ على سجل استثنائي بمجال السلامة.