«ثلاجة الفريج» توزع مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي

أعلنت حملة «ثلاجة الفريج» نجاحها في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، ضمن نسختها الثالثة التي أطلقتها «فرجان دبي» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، وتستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

وتسعى الحملة المجتمعية الإنسانية، في نسختها الثالثة، إلى توزيع مليونَي عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وتستهدف الحملة عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، بما يسهم في ترسيخ قِيَم العطاء والتراحم في المجتمع وتعزيز الترابط بين أفراده.

وأكد مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إبراهيم البلوشي أن حملة «ثلاجة الفريج» تعبّر عن ثقافة البذل والتكافل المتجذرة في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحملة تترجم نظرة الاحترام والتقدير لجميع العمال، وتثمين ما يقدمونه في مختلف مواقع عملهم.

وقال: «يعبّر نجاح الحملة في توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، منذ إطلاق نسختها الثالثة، عن فعالية النهج الذي اعتمدته الحملة للوصول إلى الفئة المستهدفة، وتكامل الجهود بين شركائها، كما يعبر الإقبال الواسع من موظفي مؤسسات حكومية وخاصة على المشاركة في الحملة، عن التزام مجتمعي شامل بدعم ومساندة شريحة العمال وتقديم كل ما يلزم لإدخال السكينة إلى نفوسهم».

من جانبها، أكدت مديرة مؤسسة «فرجان دبي»، علياء الشملان، أن حملة «ثلاجة الفريج» تواصل مسيرة النجاح التي بدأتها قبل ثلاثة أعوام، استناداً إلى رسالتها النبيلة في دعم العمال في مختلف مناطق دبي، وخصوصاً خلال فصل الصيف، معتبرة أن التفاعل المجتمعي مع الحملة في نسختها الثالثة، مكّنها من توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال بيسر وكفاءة عالية.

وقالت إن «الحملة تأتي في سياق رؤية بعيدة المدى اعتمدتها إمارة دبي لتوفير بيئة عمل آمنة وفق أفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وقد استطاعت على مدار نسخها الثلاث تقديم إضافة نوعية لتحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية، بما يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع».

وتسير «فرجان دبي» خلال تنفيذ النسخة الثالثة من الحملة، مركبات حديثة ومبرّدة تجوب مختلف مناطق دبي لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالتعاون مع شركاء الحملة الذين يتولون توفير الموارد المطلوبة والدعم اللوجستي، كما يسهم المتطوعون بدور مؤثر في تحقيق مستهدفات الحملة، حيث يشاركون في عمليات التوزيع ويبذلون جهوداً لإيصال مواد الحملة إلى العمال في أماكن سكنهم وعملهم.

ويعد الدعم المقدم من مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام عاملاً رئيساً في تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة لحملة «ثلاجة الفريج»، وتمكينها من الوصول إلى الشريحة المستهدفة في أماكن عملها، حيث تضطلع مؤسسة «سقيا الإمارات» بتوفير كميات كبيرة من عبوات المياه الباردة لتوزيعها على العمال، بينما يدعم بنك الإمارات للطعام الحملة، من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم، كما يدعم الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني.