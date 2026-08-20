محمد بن راشد ومنصور بن زايد: الإمارات صانعة أمل وحياة.. والعطاء إرث راسخ

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات اختارت عبر تاريخها وقِيَمها، ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه، أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «علمتني الحياة.. في ميزان الإنسانية لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت، بل بعمق الأثر. لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر، بل بمن يخففها.. لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف، بل بالحضور في حياة الناس».

وأضاف سموه: «علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها، بل بمن يعمل من أجلها».

وختم سموه: «الإمارات اختارت عبر تاريخها وقِيَمها، ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه، أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني، وستبقى بإذن الله ذات أثر وصانعة أمل وحياة».

من جانبه، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن العطاء إرث راسخ تعلمناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نؤكد أن العطاء إرث راسخ تعلمناه من الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في المقدمة، وجعل العمل الإنساني نهجاً لا يرتبط بزمان أو مكان، فالوقوف إلى جانب المحتاج مسؤولية نلتزم بها، ورسالة خير نواصل حملها لتصل إلى الجميع».

محمد بن راشد:

• علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها، بل بمن يعمل من أجلها.

منصور بن زايد:

• الوقوف إلى جانب المحتاج مسؤولية نلتزم بها، ورسالة خير نواصل حملها لتصل إلى الجميع.