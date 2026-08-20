شرطة دبي تُنظم «التوظيف الفوري» في مجلس حتا الجديد

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، اليوم، معرض التوظيف الفوري المُشترك في مجلس حتا الجديد، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، الرامية إلى دعم المشاركة الاقتصادية، وتحقيق الاستقلالية المالية للأسر المواطنة.

وتشارك في المعرض منصات من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المُتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني، بما يُعزّز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويدعم مستهدفات دبي في تمكين المواطنين، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.

وأكدت شرطة دبي أن مبادرة التوظيف المُشترك تُجسّد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية، وتأتي في إطار المبادرات النوعية الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية مُستدامة، تسهم في بناء كوادر قادرة على دعم مسيرة التطوير والتميّز المؤسسي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل، وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يُعزّز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة.