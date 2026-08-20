«الشارقة الخيرية» و«الفارس الشهم 3» تطلقان «بالعلم نرتقي»

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، حملة «بالعلم نرتقي»، لدعم قطاع التعليم ومساندة الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للعملية، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكد المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، خميس بن سالم السويدي، أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تجسد نهجاً راسخاً أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة ترسيخه من خلال دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الجمعية، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، تواصل جهودها الإنسانية ضمن حملة «بالعلم نرتقي»، التي تستهدف دعم الطلبة في قطاع غزة، وتوفير المستلزمات التعليمية لهم، بما يسهم في مساندة العملية التعليمية والتخفيف من معاناة الأطفال وأسرهم.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، بأن الجمعية سيّرت شحنة جوية تحمل أكثر من 60 طناً من المواد الدراسية والمكتبية، انطلقت من مطار الشارقة متجهة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وتوزيعها على المستفيدين.

وتضم الشحنة مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية والمكتبية، بهدف توفير الاحتياجات التعليمية الأساسية للطلبة، ودعم المؤسسات التعليمية، بما يسهم في مساندة العملية التعليمية، ومساعدة الطلبة على مواصلة مسيرتهم الدراسية، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وقال مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، حمود العفاري، إن التعاون بين جمعية الشارقة الخيرية وعملية «الفارس الشهم 3» يعكس تكامل الجهود الإنسانية الإماراتية، واستمرار المبادرات الهادفة إلى تلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين ودعم القطاعات الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها قطاع التعليم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، ومساندتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية، رغم الظروف الإنسانية الصعبة.