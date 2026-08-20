بلدية دبي تُنجز مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال

أنجزت بلدية دبي مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال في مناطق المحيصنة الثانية، والقوز الصناعية الثالثة، والقوز الرابعة، إضافةً إلى سوق أخرى في جبل علي الصناعية الأولى من المزمع افتتاحها قريباً، على مساحة إجمالية للأسواق الأربعة تتجاوز 69 ألف متر مربع.

وتأتي المشاريع في إطار جهود البلدية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وسهلة الوصول، تتيح للعمال الحصول على احتياجاتهم اليومية، والاستفادة من الخدمات والمرافق الترفيهية والرياضية بالقرب من أماكن سكنهم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، والوقاية الاستباقية للصحة العامة، وتوفير خدمات متكاملة ضمن بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

وتوفر الأسواق نموذجاً متكاملاً للخدمات المجتمعية، يجمع بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلائم احتياجات العمال وقدرتهم الشرائية، إلى جانب الخدمات اليومية والمرافق المساندة.

وتضم كل سوق ثمانية أقسام، تشمل أكشاكاً للمواد الغذائية، ومنافذ لبيع الخضراوات والفواكه، واللحوم والأسماك، والسلع الاستهلاكية، إضافةً إلى محال الحلاقة والخياطة، ومرافق رياضية، ومساحات مخصصة للأنشطة الصحية والتوعوية والفعاليات المجتمعية.

كما تضم الأسواق 866 كشكاً ودكة موزعة على الأسواق الثلاثة، بما أسهم في تطوير تجربة التسوق اليومية للعمال، لتتجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية إلى توفير تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الخدمات، والتوعية، والأنشطة المجتمعية والترفيهية في مكان واحد.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع: «يمثل المشروع نموذجاً مجتمعياً متكاملاً يجمع بين التسوق والخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية ضمن مساحات منظمة وآمنة، ومن خلال قرب هذه الأسواق من أماكن سكن العمال، تسهم البلدية في تعزيز الصحة العامة، وسلامة الغذاء، والتواصل المجتمعي، وجودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي مدينةً تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتعزيز رفاه المجتمع».

وحققت المبادرة نتائج ملموسة، إذ استفاد منها أكثر من 640 ألف عامل، من خلال أسواق منظمة توفر منتجات آمنة ضمن أنشطة خاضعة للرقابة، كما أسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر تنظيم أكثر من 69 فعالية، حضرها ما يزيد على 800 ألف عامل، إلى جانب تنفيذ 16 ورشة توعوية تناولت موضوعات الصحة والسلامة، وسلامة الغذاء، والإسعافات الأولية، والصحة العامة، والاستعداد للطوارئ، استفاد منها أكثر من 16 ألفاً و500 عامل.