مقاعد القطار «كاملة العدد» في نهاية الأسبوع وساعات الذروة

كشفت منصة الحجز الإلكتروني، التابعة لـ«قطارات الاتحاد»، عن إقبال كبير على حجز المقاعد من الركاب، حيث أظهرت البيانات الرقمية لأنظمة الحجز نفاداً كاملاً لتذاكر بعض الرحلات المجدولة بين محطتَي الفجيرة وأبوظبي، لاسيما خلال نهاية الأسبوع وفترات الذروة الصباحية والمسائية.

وأكدت «قطارات الاتحاد»، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، أنها ستواصل متابعة أنماط الحجز والتنقل، وتوفير سعة إضافية عند الحاجة، والبناء على مؤشرات الإقبال التي شهدتها الخدمة بين العائلات، والركاب لأغراض العمل، والمدارس، وركاب الترفيه، وأصحاب الهمم.

وأوضحت المؤشرات، التي استقتها «الإمارات اليوم» من واجهة الحجز الرسمية على الموقع الإلكتروني للشركة، مستويات تشغيل قياسية تتمثّل في نفاد كامل للمقاعد المتاحة على متن «الدرجة المريحة» و«الدرجة المميّزة»، للرحلات الثلاث، الصباحية والمسائية والمسائية المتأخرة، التي تنطلق من أبوظبي إلى الفجيرة، غداً، وهي رحلة الساعة 08:19 صباحاً، ورحلة الساعة 13:53 مساء، ورحلة الساعة 18:39 مساء.

وأظهرت رحلات الأحد المقبل أنها محجوزة بالكامل في الرحلة الصباحية على الدرجة المريحة، بينما تبقى عدد قليل من المقاعد المتاحة على الدرجة المتميّزة، حسب آخر رصد لبيانات الحجز أمس.

وفيما سجلت رحلات عدة بين الفجيرة وأبوظبي، أنها محجوزة بالكامل خلال بعض أيام الأسبوع، على الدرجتين المريحة والمتميّزة، أكدت قطارات الاتحاد أهمية التخطيط المسبق للرحلات، وذكرت أن بيانات الحجز أظهرت أن الركاب يحجزون رحلاتهم بمتوسط 12 يوماً مسبقاً، بما يعكس ثقة متنامية بالخدمة، وحرصاً على إدراج القطار ضمن خطط التنقل.

وأشارت إلى أن اهتمام العملاء لا يقتصر على تجربة القطار للمرة الأولى، بل بدأ العديد منهم في اختيار مواعيد رحلاتهم، وترتيب خططهم العائلية والعملية والترفيهية بناء على خدمات قطارات الاتحاد.

وباعت الشركة، خلال الأسابيع الأولى من بدء تقديم خدمات قطار الركاب، أكثر من 70 ألف تذكرة، في انعكاس للإقبال المتزايد من الركاب على تجربة القطار خياراً جديداً ومريحاً للتنقل بين مدن ومناطق الدولة.

وأكدت الشركة أن المؤشرات تعكس تزايد اعتماد الركاب على القطار كوسيلة تنقّل مريحة وموثوقة ومناسبة لرحلاتهم المختلفة، سواء للتنقل مع العائلة، أو للعمل، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع، أو اكتشاف وجهات جديدة داخل الدولة.

يذكر أن الأسعار التمهيدية للتذاكر على مسار أبوظبي - الفجيرة تبدأ من 55 درهماً في الدرجة المريحة، و120 درهماً في الدرجة المميّزة، مع إتاحة فئات متعددة من التذاكر توفر مستويات مختلفة من المرونة، بما يتيح لكل راكب اختيار ما يناسب احتياجاته.

وذكرت شركة قطارات الاتحاد أنه يمكن للركاب التخطيط لرحلاتهم مع قطارات الاتحاد بسهولة من خلال مخطط الرحلات، المتوافر عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، ويبدأ المخطط بإدخال محطة الانطلاق والوجهة، واقتراح أفضل مسار، بما في ذلك خيارات الربط مع المترو، وحافلات قطارات الاتحاد، وسيارات الأجرة، وخدمات النقل عبر التطبيقات.

كما يمكن متابعة آخر التحديثات عبر التطبيق والموقع الإلكتروني وشاشات المعلومات في المحطات، ويمكن الاشتراك في التنبيهات لتصل تحديثات حالة الرحلة مباشرة على الهاتف.

• 70 ألف تذكرة باعتها «الشركة» خلال الأسابيع الأولى من بدء تقديم خدمات قطار الركاب.