مركبات الأجرة ذاتية القيادة «روبوتاكسي» تقطع 4 ملايين كيلومتر

تواصل دبي تسريع انتقالها نحو مستقبل يعتمد على التنقّل الذاتي، مع تسجيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) أكثر من أربعة ملايين كيلومتر منذ إطلاق الخدمة، وتنفيذ 7613 رحلة للمتعاملين، في مؤشر إلى تنامي ثقة الجمهور بحلول النقل ذاتي القيادة، وترسيخ الأسس للمرحلة المقبلة من التنقّل دون سائق في الإمارة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، رئيس اللجنة العليا للتنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أحمد هاشم بهروزيان: «يضم أسطول خدمة مركبات (روبوتاكسي) حالياً 144 مركبة، منها 48 مركبة قيد التشغيل الفعلي، فيما تنفّذ الخدمة نحو 50 رحلة يومياً، والأبرز أن الخدمة حققت نسبة رضا بلغت 97%، ما يعكس مستوى القبول المتنامي لهذه التقنية وجودة تجربة المتعاملين».

وأضاف: «يمثّل هذا الأداء التشغيلي محطة مهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي، المتمثّل في جعل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة ذاتية القيادة بحلول عام 2030».

ويجري تطوير برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة وِفق منهجية مرحلية دقيقة تضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية والجاهزية التشغيلية، وتتيح مناطق التشغيل المحددة بعناية اختبار التقنية والتحقق من كفاءتها في ظروف واقعية، بما يدعم الانتقال السلس من مرحلة التجارب باستخدام سائق أمان إلى تشغيل خدمات نقل ذاتي القيادة دون سائق بشكل كامل.

كما توفّر المسافات الواسعة، التي قطعتها المركبات قاعدة تشغيلية مهمة لتقييم أداء تقنيات القيادة الذاتية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتهيئة الخدمة لمراحل التوسّع المستقبلية.

وتُسهم شراكات الهيئة مع «أبولو جو» من شركة «بايدو»، و«وي رايد»، و«بوني.إيه آي» في إضافة بُعد جديد لمنظومة النقل العام في دبي.

ومن خلال الاستفادة من تقنيات القيادة الذاتية وخبرات هذه الشركات في إدارة الأساطيل، تهدف الشركات الثلاث، بالتعاون مع الهيئة، إلى وضع معيار عالمي للتنقّل الذكي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجال المركبات ذاتية القيادة.

ويحظى تطوّر منظومة التنقّل الذاتي في دبي بدعم من شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التقنية والتنقّل العالمية، وتعمل الهيئة مع شركائها في مجال التنقّل الذاتي على توسيع نطاق الوصول إلى وسائل النقل من دون سائق، ودمج المركبات ذاتية القيادة في شبكة التنقّل في دبي.

وأعلنت «أوبر» أن مركبات «أبولو جو» ذاتية القيادة التابعة لشركة «بايدو» أصبحت متاحة على منصة أوبر في دبي، وتتولّى «نيو هورايزن للنقل الفاخر» تشغيل أسطولها.