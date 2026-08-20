«الهوية والجنسية» تتيح الدفع ببطاقة «جيوَن»

أبلغت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «الإمارات اليوم» بأنها أتاحت دفع معاملاتها الرقمية باستخدام بطاقات «جيوَن»، ضمن خيارات الدفع عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي وأجهزة نقاط البيع.

وقالت إن هذه الخطوة توفر للمتعاملين وسيلة إضافية لإنجاز معاملاتهم الرقمية بسهولة وأمان، وتواكب توجهات الدولة نحو التوسع في تبني منظومة المدفوعات الوطنية، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة تطوير خدمات الدفع في الإمارات.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعامل، وتعزيز جاهزية قنواتها الذكية لاستيعاب حلول الدفع الوطنية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتوسيع الخيارات المتاحة للمتعاملين.