لتقليل الوقت والجهد.. "شرطة الشارقة" تطلق خدمة استلام لوحات المركبات بالتعاون مع "نون"

تستعد القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركة «نون»، لإطلاق خدمة جديدة قريباً لاستلام لوحات المركبات من المتعاملين، وتسليمها إلى مراكز خدمات المرور والترخيص التابعة لإدارة ترخيص الآليات والسائقين.

وستتيح الخدمة، فور إطلاقها، إنجاز معاملات الترخيص التي تتطلب تسليم لوحات المركبات إلى مراكز الخدمة، من دون الحاجة إلى حضور المتعامل شخصياً، وذلك عند التقدم بطلب الخدمات الرقمية المعتمدة لدى مراكز خدمات المرور والترخيص، أو من خلال تطبيق وزارة الداخلية «MOI UAE».

وتقوم آلية الخدمة المُرتَقبة على تسليم لوحات المركبة إلى المندوب التابع لشركة «نون»، وتسليمها إلى مراكز خدمات المرور والترخيص، على أن يتلقّى المتعامل فور تسليم اللوحات رسالة نصية تؤكد إتمام عملية الاستلام، ليتمكن بعدها من استكمال إجراءات معاملته إلكترونياً عبر التطبيقات الذكية التابعة لوزارة الداخلية ومراكز خدمات المرور والترخيص.

وستسهم الخدمة في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بزيارة مراكز الخدمة، من خلال ربط الإجراءات الميدانيّة بالقنوات الرقمية ضمن تجربة متكاملة تتيح إنجاز المعاملة بمرونة وكفاءة، وتُعزّز الاستفادة من الحلول التقنية في تطوير الخدمات المروريّة التي تُقدّمها القيادة العامة لشرطة الشارقة.