رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان التعاون المشترك وتطورات المنطقة

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب.

وبحث سموه والرئيس الأميركي، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزهما، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، وتبادلا وجهات النظر حولها.

. الجانبان استعرضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.