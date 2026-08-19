«فخر الوطن»: الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي في العمل الإنساني العالمي

أكّد مكتب «فخر الوطن» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ موقعها الريادي في العمل الإنساني العالمي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من العطاء قيمة أصيلة، ومن نجدة الإنسان، أينما كان، مسؤولية ثابتة لا تقبل التأجيل أو التراجع.

وأوضح المكتب، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات ليس مبادرات موسمية، بل منظومة مُتكاملة تقودها إرادة سياسية راسخة، وتنفذها مؤسسات وطنية بكفاءة عالمية، ويجسّدها أبطال خط الدفاع الأول الذين يقفون في الصفوف الأمامية لحماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية في أصعب الظروف.

وأشار إلى أن الاستجابة الإماراتية للأزمات الإنسانية، في مختلف دول العالم، تعكس التزاماً عملياً يتمثل في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية وغيرها، بما يخفف من معاناة المتضررين ويعيد الأمل إلى المجتمعات المنكوبة.

وأضاف أن أبطال خط الدفاع الأول يمثلون الركيزة الأساسية في هذا النهج، حيث يقدّمون نموذجاً استثنائياً في العمل والانضباط والجاهزية، ويترجمون قيم الإمارات في الشجاعة والإنسانية إلى أفعال ملموسة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، داخل الدولة وخارجها.

وأكد مكتب «فخر الوطن»، أن العمل الإنساني سيبقى أحد أعمدة القوة الناعمة للإمارات، وجزءاً لا يتجزأ من هوية الدولة ورسالتها للعالم، وأن حماية الإنسان وصون كرامته سيظلان أولوية لا تحيد عنها، في مسيرة مستمرة يقودها العطاء، وتدعمها الإرادة، ويجسدها أبطال لا يعرفون إلا أن يكونوا في الصف الأول دائماً.