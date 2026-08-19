رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: العمل الإنساني التزام مستدام وليس استجابة عابرة

قال رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، إن خلف كل قافلة مساعدات وكل عملية إغاثة رجالاً ونساءً يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، ويضعون أنفسهم في خدمة الآخرين، لتصل المساعدة إلى مستحقيها وتُصان كرامة الإنسان.

وأضاف بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن العمل الإنساني التزام مستدام وليس استجابة عابرة، وأن الاستثمار في الإنسان هو أساس استدامته، من خلال التدريب وبناء القدرات وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في الميدان، وتحسين دقة تقدير الاحتياجات وسرعة الاستجابة.

وأكد أن دولة الإمارات، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تواصل الوقوف إلى جانب العاملين الإنسانيين وشركائها حول العالم، مشدداً على أن حماية العاملين في الميدان وتمكينهم مسؤولية مشتركة، فهم الجسر الذي يصل الأمل بالمحتاجين إليه.