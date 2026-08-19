«إقامة دبي» توزّع 58 ألف عبوة مياه باردة وعصائر ومثلجات على العمال

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي (إقامة دبي) في النسخة الثالثة من مبادرة «ثلاجة الفريج»، التي تنظمها مؤسسة «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع «مؤسسة سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام»، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على القوى العاملة في مواقع عملهم خلال أشهر الصيف.

وأسهمت مشاركة «إقامة دبي» في الوصول إلى أربعة مواقع مختلفة في إمارة دبي، وتوزيع أكثر من 58 ألف عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات، بمشاركة 70 متطوعاً من موظفي الإدارة، بإجمالي 280 ساعة تطوعية، إلى جانب ستة متطوعين من «فرجان دبي»، فيما استفاد من المبادرة أكثر من 18 ألف شخص. وتستهدف المبادرة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين في قطاعات النظافة والإنشاءات، وسائقي توصيل الطلبات، والعاملين في الزراعة وصيانة الشوارع والطرق، من خلال سيارات مبردة تجوب عدداً من المواقع ذات الكثافة العمالية في الإمارة، لتوفير المرطبات الباردة، والتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، ودعم جهود الوقاية من الإجهاد والجفاف والمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن مشاركة «إقامة دبي» في مبادرة «ثلاجة الفريج» تعكس التزام الإدارة بترجمة قِيَم العطاء إلى ممارسات واقعية تلامس حياة أفراد المجتمع.