«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار اليوم وغداً

توقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، إضافة إلى تشكل الضباب خلال اليومين المقبلين.

وذكر أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، بينما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

ويستمر الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، مع أجواء رطبة ليلاً وصباح بعد غد على بعض المناطق الساحلية.

أما بعد غد، فستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ويصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف.

ويكون طقس السبت المقبل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر وقد تكون ركامية، مع أجواء رطبة ليلاً وصباح الأحد المقبل على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.