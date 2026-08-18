وزارة الدفاع: منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع تهديد صاروخي

أعلنت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، رصد منظومات الدفاع الجوي تهديداً صاروخياً على الدولة.

وأوضحت أنه في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصد واعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، داعية إلى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية.