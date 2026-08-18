فلاي دبي تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف الكوادر الإماراتية

نظمت فلاي دبي، يوماً مفتوحاً لتوظيف الكوادر الإماراتية في مقرها الرئيس بدبي، بمشاركة أكثر من 500 مواطن من الطلبة والخريجين والمهنيين.

وأتاح اليوم المفتوح للمشاركين التعرف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية.

وقال نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي ناصر بن خرباش، إن استقبال أكثر من 500 مواطن إماراتي يعكس حماس وطموح الكفاءات الوطنية ورغبتها في الإسهام في مستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات، مؤكدا التزام الناقلة بتوفير مسارات وظيفية مدعومة ببرامج تدريب وتطوير متخصصة.

وتواصل فلاي دبي توسيع أسطولها وشبكتها وعملياتها والاستثمار في بناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، بما يسهم في توفير آلاف الوظائف في عمليات الطيران والهندسة والصيانة والمطارات والقطاعات التجارية والتكنولوجيا والمالية والموارد البشرية.

وتشغل الناقلة حاليا أسطولا يضم 97 طائرة من طراز بوينغ 737 ولديها طلبيات لأكثر من 300 طائرة أخرى يتوقع تسلمها خلال العقد المقبل ويعمل لديها نحو 7000 موظف بينهم قرابة 2000 طيار ومهندس.