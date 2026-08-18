رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً التعاون المشترك والتطورات بالمنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب.

وبحث سموه والرئيس الأميركي خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الدولتين، وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.