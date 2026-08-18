«إقامة دبي» تعلن جاهزيتها لاستقبال القادمين والعائدين عبر مطارات دبي

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي جاهزيتها التشغيلية لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار القادمين والعائدين من إجازاتهم عبر مطارات دبي، من خلال تعزيز الكوادر البشرية وفِرَق الدعم الفني، وتفعيل الطاقة الاستيعابية للبوابات الذكية، بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر واختصار زمن الإنجاز.

وأوضحت الإدارة أن استعداداتها شملت إعادة توزيع الكوادر البشرية، ودعم فرق العمل الفنية، إلى جانب تفعيل الطاقة الاستيعابية القصوى للبوابات الذكية (Smart Gates)، التي تتيح للمسافرين إنجاز إجراءات الجوازات باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه والسمات الحيوية، بما يوفر تجربة سفر لا تلامسية.

كما شملت الاستعدادات تجهيز ممرات «السجادة الحمراء» والمنافذ المخصصة للاستقبال، بما يواكب حركة القادمين ويعكس مستوى الخدمات المقدمة عبر منافذ دبي الجوية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص الإدارة على تقديم تجربة سفر ميسرة وانسيابية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والزيارة.

وثمّن جهود مأموري الجوازات وفرق العمل الميدانية في مطارات دبي، مؤكداً أهمية جاهزيتهم وتفانيهم في تقديم خدمات عالية الكفاءة للعائدين وزوار دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق محمد أحمد المري، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، وعدداً من الضباط وفِرَق العمل في مطارات دبي، حيث وجّه بتقديم استقبال يليق بالعائدين وزوار الدولة عبر مطارات دبي، بما يعكس الصورة الحضارية للإمارة، وقيم الحفاوة والتميز التي تتميز بها.

وأوضح الفريق المري أن الإدارة تواصل تعزيز مفهوم «الضيافة الحدودية» من خلال تأهيل مأموري الجوازات، بما يمكنهم من أداء دورهم في استقبال المسافرين وتقديم الخدمات بكفاءة، مشيراً إلى مواصلة تطبيق أفضل الممارسات لرفع كفاءة المنافذ الجوية، وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في إجراءات السفر.

وأشاد بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، وفي مقدمتهم مطارات دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، والناقلات الوطنية، مؤكداً أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات العاملة في المطارات يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة إجراءات السفر، ورفع مستوى تجربة المتعاملين.