جهات حكومية تدعو إلى المشاركة في تقييم جودة الخدمات عبر «المتسوّق السري»

دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجهات حكومية اتحادية عدة، أخيراً عبر منصاتها الرقمية، متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، من خلال مشاركة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم المباشرة، عبر تحميل تطبيق «المتسوّق السري» الذكي، أو التواصل عبر تطبيق «واتس أب» على الرقم الموحد 047771000.

ويتيح التطبيق لأفراد الجمهور تقييم تجربتهم في قنوات تقديم الخدمة التابعة للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة، التي تشمل أربع قنوات رئيسة هي مراكز الخدمة، والموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، ومراكز الاتصال.

وذكرت المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن التطبيق يمنح المتعاملين الفرصة لتقييم جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ومقدمي الخدمة، ومراكز تقديمها، وإرسال أي ملاحظات حولها مباشرة إلى المسؤولين المعنيين في الدولة.

وأوضحت المنصة أنه يمكن للمتعامل عبر التطبيق تقييم تجربته الشاملة في مركز الخدمة الحكومية بناءً على عوامل متعددة، مثل موقع المركز وسهولة الوصول إليه، وتوافر المواقف، والاستقبال، ووقت الانتظار، وسلوك الموظفين، وسهولة إجراءات إنجاز المعاملة، وزمن إنجاز المعاملة، وقنوات الدفع المتوافرة وغيرها.

وأشارت إلى أن التطبيق متاح بثماني لغات عالمية تشمل العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والإسبانية، والصينية، والفرنسية والروسية، لتمكين أفراد المجتمع بمختلف جنسياتهم من تقييم الخدمات الحكومية، حيث يوفر مساحة للمتعاملين لكتابة آرائهم ومقترحاتهم، ما يساعد الجهات الحكومية في فهم تجارب وتطلعات الجمهور بشكل أكثر دقة، والاستفادة من البيانات المرصودة في تطوير الخدمات، والتعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين، فضلاً عن تمكين المسؤولين من متابعة ورصد أداء المراكز الحكومية. وأطلق تطبيق «المتسوّق السري»، الذي طورته حكومة دولة الإمارات في 2020، بهدف تعزيز دور المتعامل وتحويله إلى شريك فاعل في تطوير وتحسين الخدمات، من خلال التعرف إلى أفكاره ومقترحاته.