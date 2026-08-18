«أبوظبي للإسكان»: زيادة مدة تفعيل قروض المساكن من دون طلب

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، مدة سنتين، تشمل جميع المستفيدين، وتتم تلقائياً من دون الحاجة إلى تقديم طلب.

وأعلنت الهيئة، أخيراً، عن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة» لتحقيق الرفاه الأسري، وفي إطار حرصها على تعزيز مرونة الدعم السكني، وتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم أو صيانتها، وفق ظروف أكثر ملاءمة وكفاءة.

وبموجب المبادرة، تمت إضافة سنتين لتفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتخطيط وتنفيذ المشاريع، ويدعم توفير الوقت الكافي وجودة التنفيذ.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة مستجدات سوق البناء، والتغيرات المرتبطة بكلفة تنفيذ أعمال البناء، بما يمنح المستفيدين مساحة زمنية إضافية للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واختيار المقاولين والاستشاريين وفق معايير الجودة والكفاءة والكلفة المناسبة.

وأشارت إلى أن المبادرة تعكس نهجها في تطوير الحلول والبرامج الإسكانية.