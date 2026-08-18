«الشارقة الخيرية» تطلق حملة لدعم تعليم طلبة غزة بالتعاون مع «الفارس الشهم 3»

تطلق جمعية الشارقة الخيرية، غداً، حملة «بالعلم نرتقي»، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك من قرية الشحن بمطار الشارقة الدولي، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم الطلبة الدارسين في قطاع غزة، ومساندتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، بما يعكس إيمان دولة الإمارات بأن التعليم يظل أحد أهم جسور الأمل وبناء المستقبل.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في جمعية الشارقة الخيرية، محمد إبراهيم بن نصار، إن إطلاق حملة «بالعلم نرتقي» يجسد حرص الجمعية على توجيه الدعم إلى قطاع التعليم، باعتباره أحد المسارات الأساسية في تمكين الإنسان والحفاظ على حق الطلبة في مواصلة تعليمهم، مشيراً إلى أن التعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» يعكس تكامل الجهود الإنسانية الإماراتية، وتضافر المؤسسات والمبادرات الوطنية في الوصول بالدعم إلى مستحقيه داخل قطاع غزة.

وأكد أن المبادرة تحمل رسالة تتجاوز تقديم الاحتياجات التعليمية، لتؤكد للطلبة أن مستقبلهم العلمي يحظى بالاهتمام والدعم، وأن الظروف الصعبة لا ينبغي أن تحول دون استمرارهم في تحصيلهم الدراسي.