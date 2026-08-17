لخفض زمن الرحلات.. "طرق دبي" تنفذ تحسينات مرورية على شارع المرابغ

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال تحسينات مرورية على شارع المرابع، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، بما يواكب النمو العمراني والمروري في الإمارة، ويرفع كفاءة شبكة الطرق ومستوى الخدمات المقدمة لمستخدميها. وشملت الأعمال توسعة شارع المرابع من مخرج شارع الخيل حتى شارع الأصايل بطول 1.1 كم وذلك من خلال إزالة نقاط الاختناق المروري، الأمر الذي أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 30%، وتحسين الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 30% خلال ساعات الذروة.

وتأتي هذه التحسينات ضمن الجهود المستمرة للهيئة في تطوير شبكة الطرق بمختلف مناطق دبي، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وذلك عبر تنفيذ حلول مرورية سريعة تواكب النمو الحضري والعمراني لإمارة دبي، وبالتالي توفّر تنقّل أكثر انسيابية وسلامة لمرتادي الطريق، بما يدعم جودة الحياة ويواكب مستهدفات الإمارة في التنقّل السهل والمستدام.

وكذلك شملت الأعمال على شارع المرابع توسعة التقاطع عبر إضافة مسار مروري جديد للمركبات المتجّهة من شارع المرابع وإلى شارع 16أ، وبالتالي ساهمت في خفض الكثافة المرورية وطوابير الانتظار بنسبة 50%، كما تم تركيب أعمدة إنارة حديثة، بما يعزز السلامة المرورية ويوفّر رؤية ليلية أفضل لمستخدمي الطريق.

ويُعدّ شارع المرابع أحد المحاور الحيوية في منطقة القوز، حيث يربط بين شارعي الخيل والأصايل، ويوفّر وصولاً مباشراً إلى عدد من المناطق الصناعية والتجارية والسكنية، كما يخدم الحركة المرورية المتجهة من وإلى مناطق القوز، والميدان، والخليج التجاري، ووسط مدينة دبي، بما يعزز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، ويرفع كفاءة التنقّل في إحدى أكثر المناطق نشاطاً.

وتنفّذ الهيئة في الوقت الحالي مجموعة من التحسينات المرورية على شارع المرابع، وذلك من خلال إنشاء طريق خدمة جديد مزود بممر متواصل للمشاة لخدمة المنطقة الصناعية المجاورة، إلى جانب تنفيذ مدخل جديد من بداية مخرج شارع الخيل باتجاه شارع المرابع، مما يسهّل الوصول إلى المنطقة ويرفع مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطريق، ومن المُتوقع إنجاز هذه التحسينات مع نهاية شهر أغسطس 2026.