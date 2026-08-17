دفعة جديدة من 25 طبيباً وممرضاً إندونيسياً تبدأ عملها في المستشفى الإماراتي العائم بالعريش

انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دفعة جديدة من 25 عضواً من الفريق الطبي الإندونيسي، لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله، وذلك ضمن التناوب الدوري للكوادر الطبية العاملة في المستشفى.

وباشر الفريق الجديد مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية، مواصلاً تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

ويجسد استمرار مشاركة الفرق الطبية الإندونيسية عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وحرص البلدين على توظيف خبراتهما وإمكاناتهما للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم تقديم خدماته ضمن منظومة طبية متكاملة تشمل الفحوصات والعلاج والعمليات الجراحية والرعاية اللاحقة، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني.