رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني بوفاة رئيس مجلس الدولة الأسبق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بوفاة رئيس مجلس الدولة الأسبق في جمهورية الصين الشعبية تشو رونغ جي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.