رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية ومساعي تعزيز السلام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

كما بحث سموه وجلالة سلطان عمان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

كما حضره الوفد المرافق لجلالة سلطان عمان الذي يضم، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير دولة ومحافظ مسقط، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في السلطنة.

وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته في مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.