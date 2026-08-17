زيادة مدة تفعيل قروض المساكن في أبوظبي إلى سنتين

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، مدة سنتين، تشمل جميع المستفيدين، وتتم بشكل تلقائي من دون الحاجة لتقديم طلب.



وأعلنت الهيئة أخيرا عن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، تماشياً مع مستهدفات "عام الأسرة" لتحقيق الرفاه الأسري، وفي إطار حرصها على تعزيز مرونة الدعم السكني، وتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم أو صيانتها، وفق ظروف أكثر ملاءمة وكفاءة.

وبموجب المبادرة، تمت إضافة سنتين لتفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتخطيط وتنفيذ المشاريع، ويدعم توفير الوقت الكافي وجودة التنفيذ.



وأعلنت الهيئة أنها تُجري مراجعات دورية وشاملة، واتخاذ قرارات من شأنها التخفيف على المواطنين ودعمهم في تأمين المسكن المناسب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة مستجدات سوق البناء والتغيرات المرتبطة بتكلفة تنفيذ اعمال البناء، بما يمنح المستفيدين مساحة زمنية إضافية للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واختيار المقاولين والاستشاريين وفق معايير الجودة والكفاءة المعتمدة والتكلفة المناسبة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس نهجها في تطوير الحلول والبرامج الإسكانية بما يتواءم مع احتياجات المستفيدين ومتغيرات السوق، وتعزز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها وجودة حياتها، ووضع احتياجات الأسرة في صميم السياسات والمبادرات الإسكانية.

