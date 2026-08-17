تكرار السفر من دون تذكرة يحرم المسافر استخدام قطارات الاتحاد

وضعت شركة «قطارات الاتحاد» ضوابط وإجراءات صارمة للتعامل مع حالات السفر من دون تذكرة على متن قطاراتها، أو التهرب من دفع قيمة التذكرة الصحيحة، أو شراء تذكرة نيابةً عن آخر لتمكينه من السفر من دون سداد السعر الصحيح، أو تزوير التذاكر أو تعديلها.

وأكدت ضرورة حيازة تذاكر سارية المفعول قبل الصعود إلى قطاراتها أو حافلات قطارات الاتحاد، محددة غرامة بقيمة 200 درهم في حال السفر من دون تذكرة سارية، بما في ذلك إبراز تذكرة صادرة باسم شخص آخر، أو التهرب من دفع قيمة التذكرة، أو استخدام تذكرة مخفضة من دون استحقاق.

وأكدت ضمن «ميثاق المسافر»، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن «التذكرة تُعد سارية عندما تتضمن التاريخ والوقت واسم المسافر الصحيح، ولم يتم استخدامها من قبل»، مشيرة إلى أنه «بما أن بوابات التذاكر في المحطات الرئيسة تعمل بنظام آلي، فلن يتمكن المسافر من الصعود من دون تذكرة».

وشددت على أنه في حال العثور على راكب من دون تذكرة سارية، سيطلب منه شراء تذكرة من «الفئة المرنة» للرحلة، بالأسعار العادية، منبهة إلى أن تكرار السفر من دون تذكرة قد يؤدي إلى رفض استخدام المسافر خدمات قطارات الاتحاد.

وأشارت إلى إمكان تسهيل تعديل الوجهات للركاب أثناء الرحلة، حيث يمكن لأي مسافر يرغب في مواصلة رحلته إلى وجهة أخرى، قبل الوصول إلى وجهته الأصلية، شراء تذكرة مرنة على متن القطار عبر مشرف القطار، أو عبر شراء التذكرة المناسبة من خلال تطبيق «قطارات الاتحاد».

وبشأن إجراءات التحقق من التذكرة ووثائق إثبات الهوية، أكدت أنه يجب أن يحمل المسافر تذكرة سارية، وأن يبرزها عند طلبها من موظفي قطارات الاتحاد و/أو أي شخص مخول.

كما يجب أن يحمل إثبات هوية سارياً، وأن يبرزه عند الطلب للتحقق من هويته ومن أي خصم أو فئة سعرية مخفضة تم طلبها.

وحددت أربع حالات للتحقق من التذكرة ووثائق إثبات الهوية:

في محطة الانطلاق عند التوجه إلى الرصيف، أثناء الرحلة، بما في ذلك عندما يكون القطار متوقفاً، في أي محطة ربط/توقف خلال الرحلة، وعند الخروج من الرصيف في محطة الوصول.

ويجوز لقطارات الاتحاد فحص تذاكر المسافرين ووثائق إثبات الهوية في أي وقت، سواء لجميع المسافرين أو لبعضهم، وفقاً لتقديرها، ويقر كل مسافر بأن الفحص قد يتم أكثر من مرة، وفي مواقع مختلفة، وفي حال لم يكن المسافر يحمل تذكرة مطبوعة، يتحمل مسؤولية التأكد من أن جهازه المحمول مشحون بشكل كافٍ وقادر على عرض التذكرة الإلكترونية عند الطلب، وقد يؤدي عدم القدرة على إبراز التذكرة إلى اعتبارها غير صالحة، ومطالبة المسافر بسداد السعر المطبق.

وأكدت أن على المسافر السفر في العربة والمقعد المحددين في التذكرة، أو وفقاً لما تحدده قطارات الاتحاد، كما قد يقتصر الدخول إلى أرصفة القطارات، من وقت إلى آخر، على المسافرين الذين يحملون تذكرة سارية لقطار مغادر أو قادم فقط، وفي هذه الحالات، لا يُسمح لأي شخص لا يحمل تذكرة سارية بالدخول عبر بوابات التذاكر أو الوصول إلى أي رصيف، إلا بموافقة مسبقة وصريحة من قطارات الاتحاد.

وشددت على أنه مع مراعاة أي قيود مفروضة على الدخول، فإن المسافر يتحمل المسؤولية الكاملة أمام قطارات الاتحاد عن أي تصرفات أو مخالفات يرتكبها الأشخاص المرافقون له من غير المسافرين.

وذكرت أنه لا يجوز لأي مسافر التلاعب بأي تذكرة بأي شكل من الأشكال بقصد الاحتيال على قطارات الاتحاد أو الإضرار بها، ولا استخدام تذكرة يعلم أنها عُدّلت بأي شكل مخالف، ولا يجوز أيضاً شراء تذكرة إلا من قطارات الاتحاد أو من منفذ بيع معتمد، ولا تحويل أو استلام أي تذكرة غير مستخدمة أو مستخدمة جزئياً بقصد استخدامها للسفر، ما لم تكن شروط استخدام التذكرة تسمح بذلك صراحة.

ونبهت إلى أنه لا يجوز لأي مسافر شراء تذكرة نيابةً عن شخص آخر بقصد تمكينه من السفر من دون سداد السعر الصحيح، ولا تحويل تذكرة أو إبرازها نيابةً عن شخص آخر بقصد تمكينه من السفر من دون سداد السعر الصحيح.

ويجوز لموظفي قطارات الاتحاد أو أي شخص مخوّل مصادرة أي تذكرة غير صالحة، أو تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، أو تم تعديلها، أو كانت مخالفة لهذه القواعد بأي شكل من الأشكال، ولا يُدفع تعويض عن التذكرة المصادرة، وتُحدد قطارات الاتحاد تبعات هذه الحالة وفقاً لميثاق المسافر.

4 مخالفات

حددت الشركة أربع محالفات، وأكدت أنه يجوز لموظفي قطارات الاتحاد إصدار غرامة قيمتها 200 درهم بحق أي مسافر أو زائر للمحطة أو المرفق، في حال ارتكابه أياً من المخالفات التالية:

1- السفر من دون تذكرة سارية: عدم إبراز تذكرة سارية عند الطلب، بما في ذلك إبراز تذكرة صادرة باسم شخص آخر.

2- التهرب من دفع قيمة التذكرة: تعمّد عدم دفع قيمة التذكرة الصحيحة، بما في ذلك استخدام تذكرة مخفضة من دون استحقاق.

3- تزوير التذاكر أو تعديلها: تعديل أي تذكرة بقصد الاحتيال، أو الحصول على تذكرة بوسائل احتيالية.

4- إساءة استخدام التذاكر: استخدام تذكرة مخفضة أو تذكرة مخصصة لفئة معينة من دون استيفاء شروط الاستحقاق، مثل العمر أو الخصم أو متطلبات الأهلية.

وأكدت الشركة أن سداد الغرامة لا يخلّ بحق «قطارات الاتحاد» في إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة، بما فيها النيابة العامة، أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى بموجب القوانين السارية، التي قد تشمل فرض عقوبات إضافية و/أو الحبس، حيثما ينطبق ذلك.

رفض السفر

شددت شركة قطارات الاتحاد على أنه في حال مخالفة أي من أحكام ميثاق المسافر، قد يتم رفض سفر المسافر، أو إنهاء رحلته، أو منعه من استخدام خدمات قطارات الاتحاد لمدة محددة أو غير محددة، و/أو إبلاغ الجهات المختصة، من دون أن يكون له الحق في أي استرداد أو تعويض، ولا يخلّ ذلك بأي حقوق أو إجراءات أخرى متاحة لقطارات الاتحاد بموجب ميثاق المسافر.