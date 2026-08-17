%95 نسبة إنجاز موظفي حكومة أبوظبي التدريب على الذكاء الاصطناعي

أكدت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي إنجاز أكثر من 95% من موظفي حكومة أبوظبي،، الذين يتجاوز عددهم 30 ألف موظف، برامج تدريب شاملة في الذكاء الاصطناعي.

وذكرت أن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية (2025-2027) تمثل خطوة نوعية نحو بناء أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي عالمياً، باستثمارات تبلغ 13 مليار درهم، متوقعة أن تسهم في إضافة أكثر من 24 مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة بحلول عام 2027، وتوفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل جديدة.

وقال رئيس الدائرة، أحمد تميم هشام الكتاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن أبوظبي تركز على بناء حكومة تفكر وتصمم الحلول وتوفرها للمجتمع بطريقة استباقية، حيث تسعى إلى المساهمة في صنع المستقبل من خلال نماذج وخدمات متقدمة، لافتا إلى أن «كفاءة الحكومة لا تُقاس بعدد خدماتها، بل بنوعيتها وقدرتها على الارتقاء بجودة حياة الناس».

وأكد الالتزام بتحقيق رؤية أبوظبي بأن تصبح أول حكومة في العالم يكون فيها الذكاء الاصطناعي في صميم كل قرار تتخذه وكل خدمة تقدمها بحلول العام المقبل.

وقال إن الدائرة تقود هذه المسيرة من خلال منظومة متكاملة، تضم في مقدمتها منصة «تم»، التطبيق الحكومي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يخدم أكثر من 4.5 ملايين مستخدم عبر أكثر من 1150 خدمة بأكثر من 90 لغة، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الحكومية وإعدادها لمتطلبات حكومة المستقبل.

وأكد أن منصة «طموح» المدعومة بالذكاء الاصطناعي أتاحت مسارات تعلم مخصصة وتفاعلية لقاعدة أوسع من المستفيدين تتجاوز 45 ألف مستخدم، بما يشمل موظفي الحكومة والباحثين عن عمل والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، عبر أكثر من 50 جهة حكومية، محققةً معدل إتمام للبرامج بلغ 60%، أي ضعف المعدل العالمي للتعلم الرقمي. كما أن برنامج الجدارة، الذي أطلقته الدائرة، أعدّ أكثر من 49 قيادياً من المواطنين الإماراتيين لقيادة التغيير المؤسسي في جهاتهم الحكومية.

وأفاد بأن هذا التحول الرقمي يأتي متسقاً مع المنظومة التشريعية الجديدة لحكومة أبوظبي، إذ يُشكّل قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2025 الإطار القانوني الذي يدعم مسيرة التحول، من خلال تكريسه مبدأ الجدارة وإلزامية التطوير المهني، وتعزيز ثقافة الأداء، وربط التقييم الوظيفي بالكفاءات الرقمية والمهارات المستقبلية. وبذلك، تتوافق أهداف الاستراتيجية الرقمية (2025-2027) مع التزامات قانونية واضحة تضمن استدامة التحول وديمومته بعيداً عن الأُطر المؤقتة.

وأعلنت الدائرة أن أبرز إنجازاتها عام 2025، شملت: إطلاق مجالس الذكاء الاصطناعي في أنحاء الإمارة لتمكين كل مواطن بمهارات أساسية في الذكاء الاصطناعي، ما يضمن جاهزية أفراد المجتمع لاستخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي بثقة وفاعلية، وإجراء شراكات عالمية مع رواد عالميين مثل مايكروسوفت ومجموعة G42 لتوفير قدرات سحابية سيادية قابلة للتوسع، وتحقيق نمو في سكان أبوظبي بنسبة 7.5% ما يؤكد نجاح استراتيجية الإمارة التي تضع المواهب في المقدمة وتقوم على توفير فرص حقيقية للابتكار، وتعكس مواصلة الإمارة في استقطاب المواهب والعائلات والمبتكرين من كل أنحاء العالم، إضافة إلى إطلاق مركز البيانات الحكومية الموحد بالشراكة مع «إي آند»، ما يوفر مركز بيانات بسعة عالية يمنح استخداما أفضل وأكثر أمانا لأدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة ما يزيد على 40 جهة حكومية من خلال بيانات سيادية مشتركة.

وفي إطار جهودها لتمكين الكفاءات الوطنية، عززت خدماتها الموجهة للباحثين عن عمل، من خلال مركز «مواهب»، حيث قدمت برامج التدريب والتمكين لأكثر من 10 آلاف باحث عن عمل خلال عام 2025، وأسهمت في دعم توظيف أكثر من 6154 مواطنا ومواطنة في مختلف القطاعات. كما واصل المركز خلال الربع الأول من العام الجاري تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في توظيف أكثر من 1270 مواطنا ومواطنة في قطاعات متنوعة، والتحاق أكثر من 2700 مستفيد بدورات تدريبية، وجلسات إرشاد مهني، وبرامج تدريبية، بما يعكس دوره في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية وربطها بفرص العمل.

وأكدت الدائرة اعتمادها إطارا تنظيميا لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في برامجها وأنظمتها ومنصاتها وعملياتها الرقمية كافة، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات السارية في الدولة، والمعايير العالمية المعمول بها.

وتوفر الدائرة لوحات معلومات آنية للإبلاغ عن حالات التحيز، وضمان المساءلة، وتوفير الشفافية، لصانعي القرار، والجمهور.

ويتجلى هذا الالتزام الأخلاقي في منصة «تم»، التي تعتمد آليات واضحة لحماية البيانات، وتُنجز 96% من المعاملات تلقائياً عبر الذكاء الاصطناعي بمستوى رضا متعاملين وصل إلى 94%.

كما أكدت عملها على تمكين الجهات الحكومية في أبوظبي، عبر تزويدها بالأدوات والمنصات والسياسات الرقمية اللازمة لخدمة أفراد المجتمع والشركات بصورة أكثر فعالية وكفاءة.

وتدفع الدائرة جهود المنظومة الحكومية نحو حكومة المستقبل، عبر تمكين حكومة ديناميكية مرنة أكثر سلاسة واستدامة، محورها الإنسان.

وأشارت إلى أنها تستهدف من استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027، التي أطلقتها، بناء أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي حول العالم، حكومة مصممة لتكون ذكية ومخصصة في طريقة تفاعلها وتقديمها للخدمات، مما يسهم في خفض فترة إنجاز الخدمات بنسبة 30%، إضافة إلى اعتماد نظام الحوسبة السحابية السيادي بنسبة 100% في العمليات الحكومية كافة، ورقمنة وأتمتة 100% من العمليات التشغيلية، وهو ما يشكّل رحلة تحول في إعادة تصميم وبناء حكومة المستقبل.

• نمو سكان أبوظبي 7.5% يعكس نجاح استراتيجية استقطاب المواهب والابتكار.