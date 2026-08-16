زايد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد خليل إبراهيم المرزوقي

قدم سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة صفية خميس إبراهيم، والدة الشهيد خليل إبراهيم جمعة المرزوقي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء المقام في "مجلس الشهامة" بأبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.