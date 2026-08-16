الحدائق والوجهات المائية في دبي .. صيف يصنع الذكريات ويمنح العائلة مغامرات لا تنتهي

لا تتوقف دبي عن تقديم تجاربها الاستثنائية لساكنيها وزوارها، بل تعيد أيضاً ابتكار مفهوم الترفيه الصيفي عبر شبكة متكاملة من الحدائق والوجهات المائية التي تجمع بين المغامرة والاسترخاء والتعلّم في آن واحد. وبين الحدائق المائية العالمية، ومناطق الألعاب التفاعلية، والوجهات المصممة خصيصاً للأطفال وذوي الهمم، يجد سكان دبي وزوارها خيارات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، لتصبح كل زيارة تجربة مختلفة تستحق أن تتكرر.

وتأتي هذه التجارب ضمن حملة #وجهات_دبي الصيفية التي أطلقها "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، للتعريف بأبرز الوجهات والتجارب التي توفرها الإمارة خلال فصل الصيف، وتسليط الضوء على تنوع الخيارات الترفيهية والسياحية التي تلبي تطلعات العائلات والزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وتواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العائلية في العالم، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، ومعايير عالية من السلامة، وخدمات تراعي احتياجات مختلف الفئات، لتوفر بيئات ترفيهية آمنة وشاملة تضمن للجميع الاستمتاع بأوقاتهم بكل راحة.

ويأتي هذا التنوع في إطار رؤية الإمارة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وتوسيع المساحات الترفيهية التي تجعل من دبي مدينة نابضة بالحياة على مدار العام.

وتتصدر "أكوافنتشر وورلد" قائمة الوجهات الصيفية الأكثر شهرة والتي تقدم واحدة من أكبر الحدائق المائية في المنطقة، مع عشرات المنزلقات المائية، والأنهار الاصطناعية، وأحواض الأمواج، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال تتيح لهم الاستمتاع بألعاب مائية آمنة تناسب مختلف الأعمار.

ويمنح تنوع المرافق أفراد العائلة فرصة للاستمتاع معاً، سواء كانوا يبحثون عن جرعة من الحماس أو عن لحظات استرخاء وسط أجواء استوائية.

وتقدم "سبلاش إن بارتي" نموذجاً مثالياً للأطفال في سنواتهم الأولى، حيث تتميز بمنزلقات منخفضة الارتفاع، ونوافير تفاعلية، ومناطق رش المياه المصممة بعناية، بما يتيح للصغار الاستمتاع بحرية، بينما يسترخي أولياء الأمور في مناطق الجلوس المظللة القريبة منهم ما جعل الوجهة من الخيارات المفضلة للعائلات التي تبحث عن بيئة آمنة ومريحة للأطفال الصغار.

وفي المقابل، تمنح "أكوا باركس ليجر وأكوافن" عشاق التحديات تجربة مختلفة تماماً، من خلال مسارات عائمة مليئة بالعقبات والتحديات الحركية التي تناسب المجموعات والأصدقاء والعائلات الباحثة عن أجواء مليئة بالحماس والمنافسة.

أما "جانغل باي المائية"، فتأخذ زوارها إلى أجواء مستوحاة من جزر البحر الأبيض المتوسط، حيث تمتزج المنزلقات المائية الهادئة مع الإطلالات البحرية الخلابة، لتوفر تجربة تجمع بين الاسترخاء والترفيه في موقع واحد، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات التي تفضل الأجواء الهادئة بعيداً عن صخب المدن.

ولا يقتصر صيف دبي على الحدائق المائية التقليدية، إذ تقدم "أولي أولي – ووتر غاليري" مفهوماً مختلفاً يجمع بين اللعب والتعلّم .. فمن خلال معارض تفاعلية تعتمد على الماء والحركة، يكتشف الأطفال مبادئ الفيزياء والهندسة بطريقة عملية، فيما صُممت الوجهة لتكون مناسبة للأطفال من مختلف الأعمار، مع مرافق تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ومصاعد، وغرف هادئة، ومرافق للعائلات، إلى جانب بيئة داخلية مكيّفة تجعلها وجهة مثالية خلال أشهر الصيف.. كما تشجع فلسفة المكان على مشاركة الوالدين أبناءهم التجربة.

ويوفر "غراند حياة ووتر بارك" تجربة عائلية راقية داخل المنتجع، مع مناطق مائية مخصصة للأطفال، ومساحات ترفيهية تمنح العائلة فرصة لقضاء يوم كامل يجمع بين السباحة والاسترخاء والخدمات الفندقية المتكاملة، وهو ما يجعله خياراً مناسباً للراغبين في الجمع بين الضيافة الفاخرة والترفيه الصيفي.

وبهذا التنوع الكبير، تؤكد دبي أن الصيف ليس موسماً للهروب من الحرارة، بل فرصة لاكتشاف تجارب جديدة، وصناعة ذكريات عائلية لا تُنسى، في مدينة نجحت في تحويل الترفيه إلى تجربة متكاملة تجمع بين المتعة، والتعليم، وجودة الحياة، لتظل الحدائق والوجهات المائية أحد أبرز العناوين التي تستحق أن تكون على قائمة كل من يبحث عن صيف مختلف في دبي.

يُذكر أن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، كان قد أطلق الموسم السادس من حملة #وجهات_دبي الصيفية، خلال يوليو الماضي وتستمر فعالياتها حتى نهاية أغسطس الحالي.

تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز الوجهات والفعاليات والتجارب التي تجعل من دبي وجهة استثنائية خلال فصل الصيف، من خلال أدلة رقمية متخصصة، ومقاطع فيديو تفاعلية، لاستكشاف أهم المعالم والأنشطة التي تحتضنها المدينة خلال الموسم