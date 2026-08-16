سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كوريا

قدّم جمال عبدالله السويدي أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كوريا، لي جيه ميونغ، سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الشقيقة، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي أُقيمت في تشونغ وا داي.

ونقل السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس لي جيه ميونغ، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل جيه ميونغ السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما رحّب بالسويدي، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. من جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الشقيقة، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تنمية مجالات التعاون، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات الإماراتية الكورية، وعلى أهمية مواصلة تعزيزها بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.