البحرين والكويت تدينان بشدة الهجوم الإيراني على سفينة تابعة لـ «أدنوك» أثناء عبورها مضيق هرمز

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشدّدت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وكانت شركة «أدنوك» أعلنت، أمس، تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع.

وشددت «أدنوك» على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك، أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددة على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومنع القرصنة البحرية، وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، وإعادة فتحه بشكل كامل وغير مشروط، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء العالمية.

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة «أدنوك»، أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس، أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ودعت إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.