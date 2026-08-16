«بيئة دامجة.. أسرة متوازنة» لتعزيز جودة الحياة الوظيفية في دبي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع برنامج «بيئة دامجة.. أسرة متوازنة» ضمن مبادرة «أنتم الأثر»، بهدف تمكين الموظفين من أصحاب الهمم والموظفين من أولياء أمور أصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم الوظيفية والأسرية، وتوفير بيئة عمل أكثر شمولاً ومرونة.

ويأتي البرنامج انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وضمن توجه الهيئة نحو قيادة منظومة اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات الأفراد والأسر بمرونة واستباقية، من خلال منصة تشاركية تتيح للفئات المستهدفة التعبير عن احتياجاتهم الوظيفية والتدريبية والتوعوية، والمشاركة في تطوير المبادرات والخدمات، وتقديم المقترحات والأفكار لإعداد برامج تدريبية وتوعوية مستقبلية. ويركز البرنامج على تنمية المهارات المهنية والقدرات الذاتية، وتعزيز التعاون والانتماء المؤسسي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي للموظفين من أولياء أمور أصحاب الهمم، وتعزيز ثقافة التقدير والاحتواء، بما يدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية، والأسرية، والاستقرار الوظيفي والأسري.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة، ميثاء الشامسي، أن البرنامج يجسّد نهج الهيئة في جعل التمكين والشمول جزءاً من بيئة العمل، من خلال الاستماع إلى الموظفين وإشراكهم في تطوير الحلول والمبادرات التي تستجيب لاحتياجاتهم.

وأضافت: «نؤمن بأن الموظف شريك في تطوير بيئة العمل، وأن الاستماع إلى احتياجاته والاستفادة من خبراته يعززان فاعلية الحلول.

ومن خلال البرنامج، نوفر بيئة أكثر مرونة واحتواءً، تدعم الموظفين من أصحاب الهمم وأولياء أمور أصحاب الهمم، وتعزز استقرارهم وانتماءهم وتوازنهم بين العمل والأسرة».

ويعكس البرنامج توجه الهيئة نحو تمكين الأفراد وتحسين جودة حياتهم، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في دعم الأفراد والأسر وتعزيز التلاحم المجتمعي، ويعكس رسالة الهيئة في تمكين الأفراد من العيش بكرامة واستقلالية، ضمن منظومة اجتماعية أكثر مرونة واستباقية واستدامة.

ميثاء الشامسي:

• البرنامج يجسّد نهج الهيئة في جعل التمكين والشمول جزءاً من بيئة العمل.