طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04، والمد الثاني 03:45، والجزر الأول عند الساعة 09:27، والجزر الثاني عند الساعة 21:35.

وفي بحر عمان الموج خفيف، يحدث المد الأول عند الساعة 12:04، والمد الثاني 45:00، والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 30 80 25

دبي 42 32 80 25

الشارقة 42 30 80 25

عجمان 43 33 80 25

أم القيوين 44 31 80 25

رأس الخيمة 45 29 80 25

الفجيرة 36 32 85 45

العـين 48 34 55 10

ليوا 48 32 85 15

الرويس 45 29 80 30

السلع 42 30 80 25

دلـمـا 39 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 85 50

أبو موسى 38 32 85 40