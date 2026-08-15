"الوطني للأرصاد": زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب إندونيسيا

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.3 درجة في إندونيسيا الساعة 14:54حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق ما أعلن المركز عبر حسابه على منصة "إكس".

وكانت إندونيسيا قد تعرضت، اليوم السبت، لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة فلوريس، ما أودى بحياة 38 شخصاً على الأقل، وتسبب في أضرار بمبانٍ وإجلاء سكان من منازلهم.