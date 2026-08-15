"أدنوك" تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات
أعلنت شركة "أدنوك" تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء يوم الجمعة 14 أغسطس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع.
وتشدد "أدنوك" على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.
وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
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